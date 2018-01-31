РИАМО - 31 янв. Хозяйку квартиры связали проводом от удлинителя и ограбили почти на 70 тысяч рублей в квартире на Михневской улице в Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, в полицию с сообщением о разбое обратилась безработная женщина 1970 года рождения.

«Установлено, что 30 января в 04:00 малознакомый мужчина путем свободного доступа вошел в ее квартиру, связал женщину шнуром от удлинителя, избил, после чего открыто похитил ноутбук, три мобильных телефона, золотые ювелирные изделия и 5 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 69 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.