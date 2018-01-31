РИАМО - 31 янв. В Зеленограде задержаны подозреваемые в незаконном сбыте поддельных специальных федеральных марок, нанесенных на табачную продукцию, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сотрудники полиции на Панфиловском проспекте Зеленограда задержали двух жителей Подмосковья в возрасте 38-ми и 45-ти лет по подозрению в сбыте поддельных федеральных специальных марок для маркировки табачной продукции», - говорится в сообщении.

Марки в количестве 500 штук, реализованные подозреваемыми, были изъяты. Проведенное исследование показало, что они является поддельными.

Во время досмотра автомобиля, принадлежащего одному из задержанных, сотрудники полиции обнаружили и изъяли четыре короба табачной продукции. В одном из гаражных боксов в Москве также были обнаружены 39 коробок с сигаретами.

Возбуждено уголовное дело. Одного из мужчин арестовали, второго поместили под подписку о невыезде.