РИАМО - 31 янв. В рамках сотрудничества с компанией TH True Milk в Подмосковье планируют возвести еще две большие фермы, рассчитанных на 6 тысяч фуражных коров каждая, сообщил в среду журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в России Нго Дык Мань открыли в среду первую очередь комплекса молочного животноводства TH True Milk в Волоколамском районе Подмосковья. TH True Milk является компанией полного цикла, поэтому будет производить как сырье, так и продукты переработки. Мощность этого молочного хозяйства рассчитана на 6 тысяч фуражных коров.

«Это первая ферма, первый объект на 1,2 тысячи голов, таких здесь будет еще пять, и мы еще планируем с компанией TH True Milk построить еще как минимум одну, а, вообще говоря, еще плюс две большие фермы по 6 тысяч. Если говорить про двор, то примерно 15 таких дворов на территории Московской области планируем построить до 2020 года», — сказал Разин.

Он добавил, что ферма уже показывает экономический результат: через пару недель, как сюда приехали животные, появились первые телята, уже происходят первые дойки.

Разин отметил, что такие большие объекты вместе с действующими предприятиями должны обеспечить достижение амбициозной цели — производство 1 миллиона тонн молока к 2020 году. При этом министр уточнил, что с точки зрения молочного рынка, мощности региона по переработке молока могут достигать 1,5 миллиона тонн.

Отдельно Разин указал на то, что концерн TH True Milk обеспечил местных жителей рабочими местами с достойной заработной платой. Кроме того, компания вовлекла в оборот земли, которые до этого не использовались, и теперь на ранее брошенных полях пасутся коровы фермы.