РИАМО – 31 янв. Криптовалюта биткоин опустилась ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов и продается по 9,8 тысячи долларов, сообщает в среду Газета.ru.

«По данным портала CoinMarketCap, на 8:30 30 января стоимость одного биткоина составляла 9,894 тысячи долларов США», - говорится в сообщении.

Другие популярные криптовалюты также падают. К примеру, Ethereum потеряла 10%, а Ripple – 15%.

Биткоин – децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

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