РИАМО - 31 янв. Комитет Московской областной думы по образованию, культуре и туризму планирует направить письмо в Госдуму с просьбой рассмотреть вопрос выплаты компенсаций родителям, чьи дети находятся на семейном обучении, сообщил в среду председатель комитета Олег Рожнов.

В среду проходит расширенное заседание комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма. В нем участвуют уполномоченный по правам человека Московской области, представители профильных министерств и ведомств. На заседании обсуждают подходы и возможности финансирования семейного образования.

«Необходимо обратиться в Госдуму, напишем о том, что есть передовые регионы. Мы попросим провести общественные слушания о рисках, опыте и успехах», - сказал Рожнов на заседании комитета.

Он также добавил, что вопрос с созданием пилотной площадки в одном из муниципалитетов Подмосковья по выплате компенсаций родителям пока рассматривать не будут.

Как ранее отмечала начальник финансово-экономического управления министерства образования Подмосковья Ирина Секержинская, в настоящий момент в Московской области по форме семейного образования обучаются более 1,8 тысячи детей.