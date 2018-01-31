РИАМО - 31 янв. Количество преступлений, совершенных подростками, заметно уменьшилось в столице в 2017 году, снижение составило 22,3% по отношению к показателям предыдущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Прокуратура Москвы опубликовала статистические данные о состоянии преступности в столице за январь-декабрь 2017 года. Всего в Москве за минувший год было зарегистрировано 140134 преступления (для сравнения – за аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 173898 преступлений), что на 19,4% меньше, чем в 2016 году.

«Уже несколько лет мы наблюдаем положительную динамику статистики преступности в Москве. <…> Особо хотелось бы отметить значительное – на 22,3% - снижение подростковой преступности в 2017 году и в целом снижение удельного веса подростковой преступности», - сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

По его словам, на снижение подростковой преступности в том числе повлияли новые программы образования, организация досуга москвичей всех возрастов – все это приносят свои плоды и с каждым годом российская столица становится все комфортнее.

Кроме того, по словам Черникова, снижение по основным видам преступлений, в том числе – преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью – общая заслуга органов исполнительной власти правительства Москвы и правоохранительных органов.

При этом по-прежнему самые часто встречающиеся преступления в столице – кражи. В 2017 году именно кражи составляют 43,8% от всех зарегистрированных преступлений (в 2016 году – 51,3%).

Также наблюдается снижение числа грабежей (с 4% от общего количества преступлений до 3,2%) и разбоев (с 0,8% до 0,6%). Одновременно наблюдается рост мошенничеств, в том числе – в сфере компьютерной информации. Число подобных преступлений в 2017 году выросло на 2% (с 14,9% до 17,3%).

Более половины преступлений в столице совершено лицами без постоянного источника дохода (25961 преступление или 63,9% от общего числа предварительно расследованных преступлений).