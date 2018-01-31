РИАМО - 31 янв. Почти 14,3 тысячи молодых российских семей получили субсидии в рамках федеральной программы в 2017 году, сообщил журналистам в среду министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

«Подведены итоги выполнения программы поддержки молодой семьи в 2017 году, результаты неплохие, 14273 семьи получили поддержку. Напомню, что действует принцип софинансирования по данной программе, общий объем государственных инвестиций из федерального бюджета - 4,2 миллиарда рублей», - сказал Мень.

Он добавил, что в минувшем году особенным отличием условий программы стала возможность граждан использовать данные средства на погашение ипотечных кредитов.