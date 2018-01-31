РИАМО - 31 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в России Нго Дык Мань открыли первую очередь комплекса молочного животноводства TH True Milk в Волоколамском районе Подмосковья, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Сегодня знаковое событие. Наша работа во Вьетнаме подтвердилась таким проектом. Первые высокопородистые коровы уже здесь, комплекс уже производит молоко. Наша задача - оказывать максимально поддержку. Коллеги из посольства всегда были рядом и сопровождали проект, ожидаем расширение проекта и производства молочной продукции», - сказал Воробьев.

Первая очередь проекта предусматривает создание молочно-товарной фермы на 6 тысяч голов дойного стада. Планируется создать 168 рабочих мест. Закуплено 1,1 тысячи коров из США, на ферме уже родилось 15 телят.

После торжественной церемонии перерезания ленточки президент концерна TH True Milk Тхай Хыонг показала губернатору первых телят и коров.

Ранее Московская область выделила концерну порядка 11 тысяч гектаров земли под строительство молочного комплекса. TH True Milk является компанией полного цикла, поэтому будет производить как сырье, так и продукты переработки. В настоящее время завершены работы по строительству родильного отделения, силосных траншей, дороги до силосных траншей и родильного отделения, инженерных коммуникаций. Построены забор, весовая, площадка для навоза и временная дорога.

Выполнено технологическое присоединение объекта к сети электроснабжения мощностью 2,5 МВт. Проведены сети газоснабжения до границ земельного участка.