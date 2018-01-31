РИАМО - 31 янв. Неизвестные похитили автомобиль Lexus стоимостью 2 миллиона рублей у жителя подмосковной Балашихи, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, в полицию с заявлением о краже обратился мужчина 1982 года рождения.

«От дома заявителя неизвестный похитил его автомашину Lexus ЕS 200. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело», - сказал собеседник агентства.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.