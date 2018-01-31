РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. На предприятиях Московской области создали в 2017 году более 50 тысяч новых рабочих мест, сообщил председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.

В среду в администрации Люберец Коханый вместе с депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско провели отчет о работе за 2017 год перед народными избранниками муниципалитета и населением.

«За 2017 год на предприятиях Московской области создали более 50 тысяч новых рабочих мест. На 3% зафиксирован рост экономики в регионе и на 10% выросло производство», – сказал Коханый.

Он добавил, что средняя зарплата в Подмосковье составляет 46 тысяч рублей.

«Стоит задача к 2020 году поднять уровень средней зарплаты в регионе до 55 тысяч рублей», – уточнил Коханый.