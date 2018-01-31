РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Три электропоезда на Курском направлении МЖД, два из которых следуют через Подольск, задержались более чем на 40 минут из-за травмирования человека, сообщается в группе «Центральная ППК (ЦППК)» в соцсети «ВКонтакте».

«На Курском направлении МЖД задержаны (31 января – ред.) поезда №№6010/6009 (Одинцово – Чехов) на 42 минуты и 6320/6319 (Румянцево – Щербинка) на 41 минуту. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», – говорится в сообщении.

Также частично отменен поезд №6404/6403 (Дедовск – Серпухов) на участке «Перерва – Серпухов».