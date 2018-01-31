РИАМО - 31 янв. В Московской области работа наземного транспорта осуществляется в штатном режиме, в связи с непогодой ранее было затруднено движение в некоторых муниципалитетах, на данный момент проблема уже решена, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Движение автобусов «Мострансавто» осуществляется в штатном режиме. В связи с непогодой движение было затруднено в <…> Люберцах, Павловском Посаде, Егорьевске, Щелкове, Видном, Лыткарине», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в этих муниципалитетах для работы были привлечены 5% резервных автобусов, движение по расписанию было восстановлено.

«Мострансавто» в онлайн-режиме контролирует ситуацию на маршрутах, в случае возникновения сбоев в расписании специалисты проводят оперативную работу по восстановлению движения по графику», - добавил собеседник агентства.

В среду в Москве и Подмосковье ожидается метель, температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов, будет дуть порывистый ветер со скоростью 12-15 метров в секунду.