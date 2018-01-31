РИАМО - 31 янв. Авария с участием автобуса произошла на улице Косыгина в Москве из-за сложных погодных условий, в ДТП получил ушибы один пассажир, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 09:40 в районе дома №55 по улице Косыгина автобус №902 наехал на мачту городского освещения. В результате случившегося ушибы получил один пассажир», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной ДТП стали сложные погодные условия. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

За минувшие сутки в городе выпало более 21% от нормы осадков для января. В среду в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Кроме того, ожидается метель, порывистый ветер, гололедица и снежные заносы.