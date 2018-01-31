РИАМО - 31 янв. Около 30 тысяч деревьев и почти 500 тысяч кустарников высадили на территориях новостроек в Москве за минувший год, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Специалисты Мосгосстройнадзора пристальное внимание уделяют выполнению работ по озеленению и благоустройству после завершения строительства. В 2017 году на территориях новостроек высажено 29,5 тысячи деревьев, 479 тысячи кустарников, устроено 424 гектара газонов и свыше 54 тысяч «квадратов» цветников», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он отметил, что с начала года в общей сложности выявлено более 3 тысяч нарушений экологических требований. На нарушителей наложили штрафные санкции более чем на 11 миллионов рублей.

«Как правило, застройщики стараются устранять нарушения оперативно. В ряде случаев работы были полностью переделаны и приведены в соответствие проекту», – подчеркнул он.

Специалисты Мосгосстройнадзора принимали участие в приемке в эксплуатацию социально значимых объектов, в том числе БСА «Лужники», парка «Зарядье», объектов ММДЦ «Москва-Сити», станции метро «Ховрино», лечебного корпуса Морозовской детской больницы, а также большого количества школ и детских садов.

Так, в прошлом году ввели в эксплуатацию самую большую школу в Москве – на 2,1 тысячи мест в районе Некрасовка. На пришкольной территории высажено 117 деревьев, свыше 2 тысяч кустарников, создано 8,1 тысячи квадратных метров газонов и 351 квадратный метр цветников.

При реконструкции дороги Боровское шоссе – Киевское шоссе – деревня Ботаково в рамках озеленения было пересажено 966 деревьев и 380 кустарников, посажено 1597 деревьев, 91,2 тысячи кустарников, создано более 48 гектаров газонов.

При создании парковой зоны «Зарядье» посажено более 700 деревьев и около 9 тысяч кустарников, высажено 700 тысяч цветников и организован газон на площади 2,6 гектара.