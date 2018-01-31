РИАМО - 31 янв. Министерство образования Московской области считает, что рассмотрение вопроса по выплатам компенсации родителям, чьи дети находятся на семейном образовании, преждевременно, сообщила в среду начальник финансово-экономического управления министерства образования региона Ирина Секержинская.

В среду проходит расширенное заседание комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма. В нем участвуют уполномоченный по правам человека Московской области, представители профильных министерств и ведомств. На заседании обсуждают подходы и возможности финансирования семейного образования.

«Компенсация родителям является новым расходным обязательством, в связи с чем требуется выделение денежных средств. Вопрос может быть рассмотрен только на 2019 год. Мнение нашего министерства - в связи с большими рисками предоставления семейного образования рассмотрение данного вопроса и предоставление выплат компенсационного характера является преждевременным», - сказала Секержинская на заседании комитета.

Она добавила, что в настоящий момент число детей, которые получают семейное образование в Подмосковье, составляет более 1,8 тысячи человек.