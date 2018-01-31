РИАМО - 31 янв. В 2018 году москвичи могут вложить в столичное строительство на 150 миллиардов рублей больше, чем в 2017-м, сообщил в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«В 2018 году планируем увеличение темпов инвестиционного строительства. Самый главный интерес - активность населения. Ожидаем дополнительный рост привлеченных средств населения в жилищное строительство, если по итогам 2017 года имеем порядка триллиона рублей, вложенных населением, то за 2018 год ожидаем увеличения на 100-150 миллиардов рублей», - сказал Тимофеев.

Он добавил, что также в настоящее время проводится активная работа по привлечению средств инвесторов в строительство на территории Москвы.