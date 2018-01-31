РИАМО – 31 янв. Минимальную норму обеспеченности фруктами, ягодами и овощами планируют установить в России, показатели по этим продуктам Минсельхоз включил в обновленную версию доктрины продовольственной безопасности, пишет газета «Известия» в среду.

Как отмечает издание, в Минсельхозе расширили доктрину продовольственной безопасности. Изменения содержатся в подготовленном ведомством проекте указа президента России Владимира Путина («Известия» ознакомились с копией документа). Новая редакция доктрины будет внесена в правительство уже в феврале.

«В ней впервые установлена целевая доля для отечественных овощей на внутреннем рынке — не менее 90%, а фруктов и ягод — не менее 70%. Также повысились требования к уже существующим нормативам. Например, доля отечественного сахара на внутреннем рынке России теперь должна составлять не 80%, а 90%. А показатели по растительному маслу — вырасти с 80 до 90%, по рыбе и рыбной продукции — с 80 до 85%», - говорится в статье.

Доктрина продовольственной безопасности в нынешней редакции во многом устарела. Она была утверждена в 2010 году. В новой версии неизменными остались ориентиры по доле отечественного зерна (95%), мяса и мясопродуктов (85%), молока и молокопродуктов (90%), соли пищевой (85%) и картофеля (95%). Но достигнуты показатели только по зерну и картошке. Вносимые изменения будут способствовать росту производства отечественных продуктов питания и замещению импорта.

«Необходимость внести все эти изменения продиктована тенденцией к замещению импорта. Еще одна причина — угрозы продовольственной безопасности России из-за экономических санкций, вводимых западными странами», - пояснили газете в Минсельхозе.

Как разъясняет издание, появление нормативов по фруктам, ягодам и овощам обусловлено и тем, что эти продукты — залог здорового питания. Кроме того, по этим пунктам нужно интенсивнее проводить импортозамещение.

По данным Минсельхоза, Россия уже обеспечила себя овощами даже сверх минимальной планки — 96,2%. А вот долю отечественных фруктов и ягод на рынке еще предстоит нарастить. В 2017 году она составила всего 36%.

«Увеличенные нормативы по сахару и растительному маслу достигнуты уже сейчас, ответили в Минсельхозе. А доля отечественной рыбы и рыбной продукции на рынке России пока немного не дотягивает до цифр в новой версии доктрины. Сейчас на витринах порядка 80% рыбы отечественного происхождения», - добавляется в статье.

Изменения в доктрину приведут к усилению поддержки отдельных отраслей со стороны государства. Кроме того, ужесточение требований доктрины стимулирует рост производства продуктов питания, подчеркивается в материале.