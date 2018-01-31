РИАМО - 31 янв. Общее количество стартовых площадок программы реновации жилфонда столицы может достигнуть почти 390, сообщил в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Более 1,5 миллиона граждан будет затронуто в программе реновации жилого фонда в Москве. Определено 236 стартовых площадки, дополнительно смотрим 150 стартовых площадок. Уже 30 домов городскими силами подготовлено», - сказал Тимофеев.

Он добавил, что квартиры в новых домах соответствуют федеральным стандартам. В ближайшее время начнется переселение граждан в первые подготовленные дома.

«На программу городом определена сумма в 400 миллионов рублей, обеспечена финансированием, предусмотрена в Адресно-инвестиционной программе», - отметил Тимофеев.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года. Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов. Реновация коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.