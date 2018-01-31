РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. В среду на заседании совета депутатов городского округа Люберцы народные избранники утвердили структуру администрации муниципалитета, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Новая структура администрации городского округа Люберцы, которая будет действовать с 1 января 2018 года, не претерпела принципиальных изменений. Те изменения, которые были внесены, связаны с уменьшением численности в целом аппарата администрации. Некоторые секторы и отделы были выведены, объединены, соединены или уменьшены», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что, например, в управлении жилищных субсидий сектор по поселениям переименован в сектор по территориям. В управлении потребительского рынка услуг и рекламы убрали отдел защиты прав потребителей, сейчас эти функции переданы дирекции муниципального учреждения. Из управления предпринимательства и инвестиций убрали сектор стимулирования инвестиционной деятельности, теперь этим занимается отдел промышленности и предпринимательства.

«Внесены изменения в части касаемой заместителя главы администрации, который координирует вопросы ЖКХ и благоустройство. Эти два блока теперь курирует один заместитель», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что структурирован комитет по физической культуре и спорту, он разделен на отделы.