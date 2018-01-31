РИАМО - 31 янв. Врачи оценивают состояние двух из 12 пострадавших в аварии с автобусом на Ленинградском шоссе в Москве как средней степени тяжести, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Утром в среду у дома №1 на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с бетонным ограждением, разделяющим транспортные потоки. В результате аварии пострадали 12 человек, они госпитализированы в медучреждение.

«Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, у двоих - средней степени тяжести, но ближе к удовлетворительному», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы в три ближайшие больницы для быстрой диагностики и оказания первой помощи.

«В ДТП пострадало 12 человек, все они пассажиры автобуса. Полученные травмы не являются тяжелыми. Это в основном ушибы», - отметил собеседник агентства.

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