РИАМО – 31 янв. В столичном аэропорту «Домодедово» из обледеневшего самолета уже пять часов подряд не выпускают пассажиров, сообщает в среду РЕН ТВ.

По словам очевидца, лайнер должен был вылететь в 05:20 в среду. Самолет уже пошел на взлет, однако отказали какие-то приборы и борт вернули. Началась проверка самолета и всех его систем.

«Это уже проходит в течение пяти часов, их (пассажиров – ред.) не выпустили из самолета, они там уже устали даже сидеть. Самолет выехал на полосу, резко затормозил, и все, вернули самолет пилоты. Пассажирам говорят, якобы произошло обледенение самолета, они сейчас обрабатывают самолет, чтобы пустить снова на взлет, но опять-таки, никто точно ничего не знает», – сообщил мужчина, чья жена находится в этом самолете.

За минувшие сутки в столице выпало более 21% от нормы осадков для января. В среду в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Кроме того, ожидается метель, порывистый ветер и гололедица, возможны снежные заносы.

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