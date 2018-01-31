РИАМО - 31 янв. Три пригородных электропоезда новой серии ввели в эксплуатацию на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«ОАО «Центральная ППК» в рамках программы по обновлению подвижного состава запустило в январе на Рижском направлении три новых электропоезда серии ЭП2Д, которые будут осуществлять перевозки в категории «Стандарт плюс», – говорится в сообщении.

Такие поезда обладают улучшенными потребительскими характеристиками по сравнению с предыдущими моделями подвижного состава. В них установлены более удобные сиденья, дополнительный комфорт обеспечивает система климат-контроля, в вагонах установлено информационное табло по типу «бегущей строки», на котором отображается информация о текущих и предстоящих остановках, а также о температуре воздуха в салоне и на улице.

Кроме того, поезда категории «Стандарт плюс» оборудованы системой видеонаблюдения, что повышает безопасность пассажирских перевозок. Конструкционно изменена и планировка вагона: широкий тамбур позволяет удобно расположить багаж и велосипеды.

Поезда серии ЭП2Д оборудованы новым беззазорным сцепным устройством с системой крэш-модуля, что позволяет обеспечить более плавные разгоны и торможения вагонов, а также повышает безопасность перевозок. Для пассажиров с ограниченными возможностями в составах категории «Стандарт плюс» созданы все необходимые условия для комфортного проезда.