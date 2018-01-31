РИАМО - 31 янв. Порядка 5 тысяч автомобилей такси необходимо Москве на время проведения предстоящего чемпионата мира по футболу FIFA, сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«Четыре с половиной - 5 тысяч автомобилей (необходимо – ред.). При проведении Кубка конфедераций действовала аккредитация для такси, к чемпионату мира мы несколько меняем условия допуска. По-прежнему обязательны разрешение, фонарь, таксометр, информация о водителе в салоне, шашечный пояс, отсутствие неоплаченных штрафов, машина не старше четырех лет, детское кресло. Кроме того, к чемпионату мира мы добавили возможность оплаты банковской картой, единый подход к ценообразованию – только на период чемпионата», - сказал Пронин в интервью «Российской газете».

По его словам, на этих же условиях разрешат работать и машинам компаний Московской области, только с учетом их цвета – в Подмосковье официальный цвет такси белый.

«Мы за свой счет планируем обучить всех таксистов базовым знаниям английского, у них будет разговорник с основными элементарными 30-40 выражениями. Пока все крупные московские компании выразили свою заинтересованность в получении аккредитации», - отметил Пронин.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля состоятся в Москве в «Лужниках».