РИАМО - 31 янв. В Московской области более 1,8 тысячи детей изучают общеобразовательную программу в семьях, сообщила в среду начальник финансово-экономического управления министерства образования Московской области Ирина Секержинская.

В среду в комитете Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма проходит расширенное заседание комитета. В нем участвуют уполномоченный по правам человека Московской области, представители профильных министерств и ведомств. Тема заседания «Подходы и возможности финансирования семейного образования».

«Мы собрали статистику, у нас в настоящий момент в Московской области по форме семейного образования обучаются более 1,8 тысячи детей. Из них 229 - по адаптированным программам, то есть это дети с отклонениями», - сказала Секержинская на заседании комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы.

Она подчеркнула, что семейное образование имеет несколько проблем. В частности, у детей теряется навык коммуникативного общения, а родителям не хватает навыка, чтобы составить программу обучения.