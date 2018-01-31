РИАМО - 31 янв. Снегопад, прошедший в Москве в минувшие сутки, стал одним из самых мощных с начала текущей зимы, сообщил РИАМО в среду сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Снегопад был одним из самых мощных с начала зимы. Вчера за сутки выпало девять миллиметров осадков, ночью выпало еще восемь», - сказал Цыганков.

Он добавил, что также выпадение большого количества осадков было зафиксировано 1 декабря - в первый день текущей зимы в Москве выпало 12,8 миллиметра осадков.

Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выпало девять миллиметров осадков, что составляет более 21% от нормы января.

В среду в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Кроме того, ожидается метель, порывистый ветер и гололедица, могут образоваться снежные заносы.