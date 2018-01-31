РИАМО - 31 янв. В столице снежный покров вырос до 38 сантиметров и превысил уровень средних многолетних показателей, всего в городе по результатам января может выпасть 1,5 месячной нормы осадков, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Мощный циклон, неторопливо перемещаясь по Русской равнине, уже накануне начал засыпать снегом центр страны. Минувшей ночью центр этого вихря находился вблизи Москвы, и в столице атмосферное давление опускалось до 730 миллиметров ртутного столба. При этом осадков выпало много: от 2-х до 11-ти миллиметров.

«Таким образом, с начала недели на Москву обрушилось 24 миллиметров осадков – более половины месячной нормы (42 миллиметра), и высота снежного покрова увеличилась почти вдвое: с 20 сантиметров в понедельник до 38 сантиметров в среду. Обычно, по средним многолетним данным, в конце января в Москве высота снежного покрова достигает 33 сантиметров», — говорится в сообщении.

С учетом того, что снег продолжается, и к концу сегодняшнего дня в столице может выпасть не менее 5 миллиметров осадков, завтра сугробы станут еще выше. А январь в полтора раза перевыполнит месячный план по осадкам.

Как сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, это самые высокие показатели высоты сугробов с начала зимы.