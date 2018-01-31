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- Как снегопад украсил Московскую область
Мощный циклон, неторопливо перемещаясь по Русской равнине, уже накануне начал засыпать снегом центр страны.
На фото: снегопад в Пущине
На фото: снегопад в Луховицах
Снежный покров в Московском регионе вырос до 38 сантиметров и превысил уровень средних многолетних показателей
С учетом того, что снег продолжается, и к концу сегодняшнего дня может выпасть не менее 5 миллиметров осадков, завтра сугробы станут еще выше.
На фото: снегопад в Серпухове
На фото: снегопад в Орехово-Зуеве
На фото: памятник А.П. Чехову в Звенигороде
На фото: снегопад в Звенигороде
На фото: снеговик в Мытищах
На фото: снегопад в Озерах
На фото: снегопад в Озерах
На фото: улица в Протвино во время снегопада
На фото: снег на кустах во время снегопада в Протвино
На фото: мужчина идет по заснеженной дорожке во время снегопада в Протвино
На фото: снеговик в Протвине
На фото: снегопад в Луховицах
На фото: снегопад в Павловском Посаде
На фото: снегопад в Павловском Посаде
На фото: снегопад в Павловском Посаде
На фото: снегопад в Павловском Посаде
На фото: снегопад в Ивантеевке
На фото: снегопад в Сергиевом Посаде
На фото: снегопад в Сергиевом Посаде
На фото: снегопад в Сергиевом Посаде
На фото: снежный лес в Ступино
На фото: ребенок строит снежную крепость в Ступино
На фото: снегопад в Пушкине
На фото: снегопад в Пушкине
На фото: снегопад в Пушкине
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