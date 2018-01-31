РИАМО - 31 янв. В текущем году в столице запланировано строительство 25 станций Московского метрополитена, сообщил в среду в ходе пресс-конференции председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Основной инвестор сегодня - государство. В 2018 году в Москве запланировано развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Мэр объявил 2018-й годом метро. Планируем построить 25 новых станций метро», - сказал Тимофеев.

Он добавил, что в текущем году будут введены в эксплуатацию участок Калининско-Солнцевской линии подземки до станции «Рассказовка» и участок Люблинско-Дмитровской линии до «Селигерской».

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