РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 31 янв. На территории Орехово-Зуевского района с 5 по 11 февраля пройдет областной эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», жители смогут сдать ненужную бумажную продукцию в пункты приема, расположенные в деревне Кабаново и городе Куровское, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Приглашаем всех желающих принять участие в областном эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!», который пройдет на территории Орехово-Зуевского района с 5 по 11 февраля.

Сдать макулатуру можно по следующим адресам: деревня Кабаново, дом №147 (здание администрации) с 9:00 до 16:00 и город Куровское, улица Вокзальная, дом №7 (Центр культуры и досуга) с 10:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Тот, кто готов сдать большую партию ненужной бумажной продукции в одном месте (не менее 300 килограммов), может оставить заявку на сайте, или по телефону: 8(925)011-90-00, или по электронной почте: sdai-bumagu@mail.ru.