РИАМО - 31 янв. Экстренные службы потушили два гаражных бокса, которые загорелись на юге Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По прибытии МЧС возгорание двух гаражей ликвидировано. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в 1-ом Котляковском переулке, дом 2Б. Пламя могло перекинуться на соседние гаражные боксы, но оперативное прибытие спасателей помешало этому произойти.

На данный момент проводится проверка по факту случившегося.