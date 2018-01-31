РИАМО - 31 янв. Экстренные службы потушили два гаражных бокса, которые загорелись на юге Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
«По прибытии МЧС возгорание двух гаражей ликвидировано. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что инцидент произошел в 1-ом Котляковском переулке, дом 2Б. Пламя могло перекинуться на соседние гаражные боксы, но оперативное прибытие спасателей помешало этому произойти.
На данный момент проводится проверка по факту случившегося.
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