РИАМО - 30 янв. В 2017 году ресурсоснабжающим организациям Подмосковья выдали 27 предписаний об устранении нарушений в сфере раскрытия информации, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

При установлении тарифов необходим обстоятельный анализ деятельности ресурсоснабжающих и территориальных сетевых организаций, к которому, кроме законодательного и нормативного блока в сфере энергосбережения, мотивирует необходимость организациями и субъектами естественных монополий размещать в открытом доступе информацию о своей деятельности. В частности, в открытом доступе должна размещаться информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам.

«Комитет по ценам и тарифам Московской области осуществляет постоянный контроль в форме мониторинга стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями. По итогам 2017 года выдано 27 предписаний об устранении нарушений. Регулируемым организациям не следует забывать, что за нарушение стандартов предусмотрена административная ответственность как для юридических, так и для должностных лиц»,- говорится в сообщении.

В 2018 году планируется особое внимание уделить соблюдению сроков раскрытия информации и уведомлению комитета по ценам и тарифам Московской области о месте размещения информации.

В целях оперативного контроля за деятельностью организаций планируется использовать инновационную аналитическую систему финансового контроля и аудита, в которой ключевое значение играет наличие представленных регулируемыми организациями сведений, в том числе в рамках соблюдения стандартов.

«В августе 2017 года внесены изменения в стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения; стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, которые в марте 2018 года вступят в силу», - напоминается в материале.

В результате уточнен перечень раскрываемой информации о порядке технологического присоединения к сетям холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения. Правительством РФ устанавливается, что раскрываемая информация должна содержать в себе, помимо прочего, исчерпывающий перечень документов и сведений, подлежащих представлению, реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих соответствующий вид технологического присоединения, а также указание на запрещение требовать от заявителя документы и сведения, не предусмотренные законодательством РФ.