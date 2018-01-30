РИАМО - 30 янв. В столице до 29 апреля ограничили движение на участках Маломосковской улицы и 1-ого Рижского переулка из-за продления сроков реконструкции стального газопровода, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Маломосковская улица от дома 124, корпуса 10, до дома 22, строение 1. Особенности: одна полоса. Участок 2: 1-й Рижский переулок от пересечения с Новоалексеевской улицей до дома 4, строения 7, по 1-му Рижскому переулку. Особенности: одна полоса с установкой знаков приоритета. Период: с 22 января по 29 апреля круглосуточно», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с продлением сроков реконструкции стального газопровода на Маломосковской улице.