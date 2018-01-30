РИАМО – 30 янв. В подмосковном Видном полицейские выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой, который произошел на парковке возле жилого дома, житель города получил пулю в лицо за просьбу перепарковать автомобиль, который перекрывал выезд его машине, сообщает во вторник РЕН ТВ.

«Инцидент произошел в Видном около десяти часов вечера 21 января. 32-летний Алексей Ф. вышел во двор своего дома и увидел, что его Skoda Octavia перекрыл чей-то Mitsubishi. Мужчина позвонил по номеру телефона, указанному на листе бумаги, лежавшем за лобовым стеклом. Ему ответил женский голос. Автолюбительница сказала, что сейчас выйдет ее муж и переставит машину», — говорится в сообщении.

Уже через несколько минут из подъезда вышел подвыпивший мужчина. Он сразу же стал предъявлять своему оппоненту обвинения в том, что тот невежливо разговаривал с его супругой по телефону. После этого он сел в машину, а когда вышел - уже держал в руке пистолет. Злоумышленник выстрелил мужчине прямо в глаз.

Как уточняется в сообщении, полицейские установили, что стрелком оказался безработный уроженец Вологды. Его задержали по горячим следам.

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