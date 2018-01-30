РИАМО - 30 янв. В подмосковной Шатуре к ответственности привлечены руководители коммерческих организаций за нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Шатурская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции поднадзорными юридическими лицами. Установлено, что на работу в ООО «Норд Вест Строй» и ООО «Сокол-Р» были приняты бывшие сотрудники налоговой инспекции и полиции. В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанными сотрудниками на предыдущее место их службы направлены не были.

«По результатам проверки Шатурская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей данных организаций административные дела по ст. 19.29. КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ и оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего)», - говорится в сообщении.

Рассмотрев административные материалы, мировые судьи привлекли виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов.

Также городская прокуратура внесла руководителям организаций представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения закона устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.