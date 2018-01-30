РИАМО - 30 янв. Пешеходов начали запускать в подземный переход у станции метро «Улица 1905 года» в Москве, где ранее обрушились деревянные конструкции, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Вечером во вторник при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода, расположенного вблизи метро «Улица 1905 года», произошло обрушение строительных лесов. В результате пострадали пятеро рабочих, которых с травмами различной степени тяжести незамедлительно доставили в медицинские учреждения.

Переход до этого был перекрыт для расчистки после обвала. Сейчас пешеходы вновь могут переходить улицу через него.

На месте происшествия работают сотрудники ГБУ «Гормост», которые убирают последствия обрушения конструкций и снег. Недалеко от перехода стоят как минимум три грузовика, которые полностью загружены огромными деревянными балками, оставшимися после обвала строительных лесов.

Кроме того, на месте инцидента работали сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве, которые обеспечивали безопасность движения пешеходов во время закрытия подземного перехода. Работники ГСУ Следственного комитета РФ по столице на месте выясняют обстоятельства случившегося.