РИАМО - 30 янв. Днем во вторник на улице Маросейка в столице посетителей кафе и магазинов эвакуировали из-за ложного сообщения о бомбе в автомобиле, припаркованном у дома №9, сообщает ТАСС.

«Поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве (в автомобиле), после чего была оцеплена вся территория, а также остановлено движение автотранспорта. На место были вызваны сотрудники полиции и кинологи. Из магазинов и кафе, которые расположены в районе улицы Маросейка, дом 9, были эвакуированы люди», — говорится в сообщении.

Правоохранители обследовали автомобиль, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.