РИАМО – 30 янв. В столице защита обжаловала приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую осудили на два года колонии из-за ошибки, ставшей причиной смерти пациента, сообщает во вторник РИА Новости.

«Апелляционная жалоба поступила в суд», — говорится в сообщении.

Ранее суд признал врача-гематолога из Москвы Елену Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 25 июля 2013 года врач нарушила технику выполнения трепанобиопсии и повредила пациенту сосуды, из-за чего он скончался через несколько дней.

Дело Мисюриной вызвало широкий общественный резонанс. Так, мэр Москвы Сергей Собянин призвал к максимальной корректности и объективности при рассмотрении дела Мисюриной. Кроме того, в департаменте здравоохранения города Москвы сообщили, что ведомство настаивает на пересмотре дела гематолога.