РИАМО - 30 янв. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования пятерых человек в результате обрушения строительных лесов в подземном переходе недалеко от станции метро «Улица 1905 года», сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Вечером во вторник при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода, расположенного вблизи метро «Улица 1905 года», произошло обрушение строительных лесов. В результате пострадали пятеро рабочих, которых с травмами различной степени тяжести незамедлительно доставили в медицинские учреждения.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сказала Иванова.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.