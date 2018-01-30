РИАМО – 30 янв. Глава «Союза пассажиров» Кирилл Янков считает, что безбилетники будут пользоваться лазейками, которые появятся благодаря новому законопроекту министерства транспорта РФ, запрещающему высаживать их на мороз.

Министерство транспорта РФ предложило запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз. Такой законопроект находится на рассмотрении в правительстве. В поправке говорится, что выгнать «зайца» можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние». Кроме того, прорабатывается вопрос о наказании для контролеров, которые все-таки высадят безбилетного.

«Недобросовестные граждане, зная, что их не могут высадить, будут этим злоупотреблять. Эта идея — лазейка для безбилетников, они будут этим пользоваться. При этом ответственность платить за проезд никуда не девается. Если высаживать пассажира не будут, тогда надо другие меры принимать. К примеру, вызывать полицию на конечные остановки и так далее. А в целом идею поддерживаю», - сказал Янков.

В Минтрансе РФ отметили, что, если безбилетный пассажир отказывается платить штраф, деньги могут взыскать в судебном порядке.