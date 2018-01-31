РИАМО - 31 янв. Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов в среду проведет рабочую встречу с представителями бизнеса, в ходе которой планируется обсудить земельно-имущественные отношения и инженерное обеспечение территорий, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Тридцать первого января в 11:00 вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов проведет рабочую встречу с представителями бизнеса. В рамках повестки дня планируется обсудить вопрос «Земельно-имущественные отношения и инженерное обеспечение территории», - отмечается в сообщении.

Вопросы, предложения, а также заявки на участие можно направить по электронной почте: businessMO@mosreg.ru. Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте правительства Московской области.