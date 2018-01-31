РИАМО – 31 янв. Россияне, начиная со среды, могут начать подавать заявления на голосование на выборах президента РФ в марте 2018 года по месту нахождения, а не жительства, заявки принимаются по 12 марта, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Если в день голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года гражданин будет находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте (командировка, отпуск или другое фактическое место жительства), либо у него нет регистрации по месту жительства, то можно воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.

«Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в любую участковую избирательную комиссию», — говорится в сообщении.

В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав подходящий избирательный участок (процесс подачи занимает не более пяти минут).

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном сайте.

После подачи заявления 18 марта 2018 года достаточно прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив паспорт, получить избирательный бюллетень.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.