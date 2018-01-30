РИАМО - 30 янв. Технические службы города выясняют причину обвала навеса в переходе у станции столичного метро «Улица 1905 года», сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Соответствующие следственные органы работают, будет дана правовая оценка тому, что здесь случилось», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в настоящее время технические службы разбираются в причинах обрушения этого навеса.

«Среди них (пострадавших – ред.) три жителя Москвы и один из Ярославля, один из Нижнего Новгорода. В настоящее время всем им оказывается медицинская помощь. Состояние их удовлетворительное, травмы легкие, ничто не угрожает жизни. Медучреждения оказывают необходимую помощь», - уточнил Бирюков.

Ранее в столичный ЦУКС МЧС РФ поступила информация, что в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» упала деревянная конструкция, установленная там, предположительно, для проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей.

В результате инцидента пострадали пять человек, их госпитализировали.