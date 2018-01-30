РИАМО - 30 янв. Столичное метро опровергло информацию о том, что подземный переход у станции «Улица 1905 года», где обрушились деревянные конструкции, входит в инфраструктуру подземки, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Информация ряда СМИ об обрушении перехода метро не соответствует действительности, поскольку переход не относится к инфраструктуре Московского метрополитена. Инцидент произошел в переходе, расположенном более чем в 50-метровой зоне от станции «Улица 1905 года» и никак не повлиял на работу метро. Все станции и вестибюли работают штатно», — говорится в сообщении.

Ранее в столичный ЦУКС МЧС РФ поступила информация, что в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» упала деревянная конструкция, установленная там, предположительно, для проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей.

В результате инцидента пострадали пять человек, их госпитализировали.