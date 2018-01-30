РИАМО - 30 янв. С 1 января 2018 года для жителей Подмосковья тарифы на питьевую воду и водоотведение остались прежними, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«С 1 января 2018 года тарифы на питьевую воду и водоотведение не изменились, их величина сохранилась на уровне второго полугодия 2017 года», — говорится в сообщении.

В Подмосковье проводится большая работа по консолидации ресурсоснабжающих объектов. Это происходит в рамках выполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по реализации на территории региона концепции перехода к единым тарифам в коммунальной сфере.

На разницу в тарифах в сфере водоснабжения оказывает тот фактор, что потребители десяти наиболее крупных муниципальных образований Московской области, в которых проживает более 30% населения региона, получают так называемую «московскую» воду, поставляемую АО «Мосводоканал». Тарифы ресурсоснабжающих организаций, покупающих воду и услугу водоотведения у АО «Мосводоканал», зачастую выше среднего тарифа по Московской области.

«Всего на тарифное регулирование 2018 года вышло 460 организаций водопроводно-канализационного хозяйства, что на 16 меньше, чем было в 2017 году. Из них 87 – основные гарантирующие организации», — добавляется в сообщении.

Для 80% компаний 2018-й – последний год трехлетнего долгосрочного тарифного регулирования, со следующего года они вступают уже в пятилетний долгосрочный период. Это важно, так как долгосрочное тарифное регулирование обеспечивает понимание у инвестора, что будет с тарифным решением завтра или послезавтра, то есть это залог стабильной работы предприятия.

В целях строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса при тарифном регулировании 2018 года утверждено 118 инвестиционных программ для 67 организаций. Общая сумма инвестиций составит 589,7 миллиона рублей, что на 5,4 миллиона больше по сравнению с предыдущим годом.

«Путем модернизации и ремонта сетей, снижения потерь ресурсов в сетях и издержек на их содержание тарифы можно как минимум стабилизировать, приблизив тем самым к среднеобластному значению», - отметила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

В результате тарифного регулирования средний рост тарифов с 1 июля 2018 года на питьевую воду и водоотведение составит 3,8%.