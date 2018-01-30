РИАМО - 30 янв. В результате обвала деревянных конструкций в подземном переходе недалеко от станции метро «Улица 1905 года» в Москве пострадали пять человек, их госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Ранее в столичный ЦУКС МЧС РФ поступила информация, что в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» упала деревянная конструкция, установленная там, предположительно, для проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей.

«Всего пострадало пять человек, все они уже госпитализированы. Повреждения нетяжелые - ушибы и неосложненный костный перелом. В больницах проводится диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сказал Хрипун.

Он добавил, что состояние пострадавших удовлетворительное, у одного из пострадавших - средней степени тяжести.

«На место происшествия в течение семи минут прибыли несколько бригад скорой помощи», - отметил Хрипун.

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