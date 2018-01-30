РИАМО - 30 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил главе департамента здравоохранения Алексею Хрипуну проконтролировать ситуацию с пострадавшими в результате обрушения деревянных конструкций в подземном пешеходном переходе у станции метро «Улица 1905 года».

Ранее в столичный ЦУКС МЧС РФ поступила информация, что в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» упала деревянная конструкция, установленная там, предположительно, для проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей.

«Переход эксплуатирует «Гормост». Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Московский метрополитен работает в штатном режиме после происшествия в переходе у станции «Улица 1905 года».