РИАМО – 30 янв. В результате обвала деревянных конструкций в подземном пешеходном переходе у станции столичного метро «Улица 1905 года» пострадали 10 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в столичный ЦУКС МЧС РФ поступила информация, что в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» упала деревянная конструкция, установленная там, предположительно, для проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей.

«Количество пострадавших при обрушении в переходе в центре Москвы возросло до 10 человек», - говорится в сообщении.

Московский метрополитен работает в штатном режиме после происшествия в переходе у станции «Улица 1905 года».

Строительные леса обрушились в переходе у метро. ВИДЕО>>