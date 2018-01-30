РИАМО - 30 янв. В Сети разместили видео с места обрушения строительных лесов в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» в столице, ролик размещен в сообществе «LEIKA - стримы, новости, видео» в «ВКонтакте».

В ролике видно, как спасатели работают на месте инцидента, разбирая упавшие конструкции.

В сообщении в паблике указывается, что из-за обрушения деревянных конструкций пострадали четыре человека.

Ранее в столичный ЦУКС МЧС РФ поступила информация, что в подземном переходе, ведущем к станции метро «Улица 1905 года», упала деревянная конструкция, установленная там, предположительно, для проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей.

Строительные леса обрушились в переходе у метро. ВИДЕО>>