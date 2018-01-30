Во вторник вечером в подземном переходе, ведущем к станции метро «Улица 1905 года», упала брезентовая крыша, недавно установленная там для, предположительно, проведения ремонтных работ.
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Во вторник вечером в подземном переходе, ведущем к станции метро «Улица 1905 года», упала брезентовая крыша, недавно установленная там для, предположительно, проведения ремонтных работ.
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