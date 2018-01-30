РИАМО - 30 янв. Московский метрополитен работает в штатном режиме после происшествия в переходе у станции «Улица 1905 года», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее в столичный ЦУКС МЧС РФ поступила информация, что в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» упала деревянная конструкция, установленная там, предположительно, для проведения ремонтных работ. Она занимала часть пешеходного пространства, с другой стороны был оставлен проход для людей.

«Инцидент в переходе в районе станции «Улица 1905 года» никак не повлиял на работу московского метро», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, переход не относится к Московскому метрополитену. Все станции и вестибюли работают штатно.